СБУ: механізм оформлення бойовикам документів для виїзду до ЄС заблокований

У Києві та Київській області затримали людей, які оформлювали для підтримуваних Росією бойовиків з угруповань «ДНР» та «ЛНР» документи, необхідні для виїзду до країн Європейського союзу, повідомив прес-центр СБУ. У спецслужбі зазначили, що затримали «трьох організаторів угруповання».

За даними правоохоронців, до механізму оформлення нелегального переправлення громадян до країн ЄС були причетні співробітники Державної прикордонної служби України.

«Серед замовників документів були, зокрема, учасники незаконних збройних формувань терористичних організацій «Л/ДНР», які вирішили «легалізуватись» в Європі. Ділки вклеювали фотокартки в оригінальний бланк незаконно отриманого документа із використанням неавтентичних голограм та штучним нанесенням відповідних засобів захисту паспортного документа», – заявили в СБУ.

У відомстві додали, що під час обшуків виявили обладнання та оргтехніку для виготовлення таких документів, бланки, печатки, готові фальсифіковані паспорти та інші документи з ознаками та елементами підробки, значну кількість готівки, вогнепальну зброю та понад три тисячі набоїв різного калібру.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «незаконне переправлення осіб через державний кордон України».