Омбудсмен Денісова мовчить про голодування Балуха – екс-лідер кримського Євромайдану

Офіційний Київ, зокрема, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, «майже нічого» не робить для звільнення українського активіста Володимира Балуха, який оголосив голодування в СІЗО окупованого Криму, заявив 29 березня сайту Крим.Реалії один із колишніх лідерів кримського Євромайдану Андрій Щекун.

«Україна мало робить для того, щоб підтримати наших політв'язнів і їхні родини. Яка роль держави? Дати тільки заяву через те, що громадськість і правозахисники тиснуть? Цього замало. Володимир Балух – самодостатня людина, і ухвалює рішення… ризикуючи своїм життям. Громадськість і адвокати роблять все, що можливо. У нас є новий омбудсмен Людмила Денісова. Чому вона мовчить щодо Балуха?» – сказав Щекун.

Сайт Крим.Реалії намагається зв’язатися з українським омбудсменом Людмилою Денісовою, ситуацію з Балухом вона поки ніяк не прокоментувала.

Український активіст Володимир Балух десяту добу продовжує голодування в СІЗО окупованого Сімферополя. Протестуючи проти свого переслідування, він відмовився від їжі й увесь цей час вживає тільки воду.

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок українському активісту Балуху. Суддя Тимур Сльозко виключив з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів. У зв’язку з цим вирок скоротили на два місяці – до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.

У січні 2018 року підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив Балуха до трьох років і семи місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.

МЗС України неодноразово закликало Росію звільнити активіста.