Бойовики продовжують переміщувати військову техніку, використовуючи перемир’я – штаб

Підтримувані Росією бойовики продовжують переміщувати військову техніку, використовуючи режим припинення вогню, повідомив штаб української воєнної операції.

Українські військові з посиланням на дані спостерігачів заявили, що в районах населених пунктів Чистяково, Олександрівка та Круглик зафіксовані 14 танків, а біля Золотого – дев’ять БМП-1. Спостерігачі також виявили, що в місцях зберігання відведеної техніки відсутні 18 танків, дев’ять мінометів калібру 82 мм та 15 протитанкових гранат МТ-12.

«На Світлодарському напрямку зафіксовано переміщення техніки бойовиків до лінії зіткнення сторін, у кількості 14 БМП та шістьох одиниць тентових вантажівок, які рухалися з району населеного пункту Дебальцеве в бік населеного пункту Логвінове», – заявили в штабі.

Українські військові зазначили, що бойовики продовжують зосереджувати техніку та озброєння в населених пунктах.

«У східній частині населеного пункту Безіменне на приватних ділянках зафіксовано розташування декількох одиниць танків, а на території школи населеного пункту Софіївка – артилерійські системи різного калібру. У промзоні населеного пункту Кадіївка та на території ПТУ №10 Роздольного виявлені реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», – додали в штабі.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом. Це вже третя за трохи більше ніж три місяці спроба домовитися про перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.