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01 Квітень 2018, Київ 13:44
Новини | Події

Дві людини поранені унаслідок стрілянини в нічному клубі в Івано-Франківську – поліція

Дві людини шпиталізовані унаслідок стрілянини в нічному клубі на вулиці Івасюка в Івано-Франківську, повідомила поліція регіону. Їх поранили в ноги.

За словами очевидців, невідомі стріляли по людях на сходах і в приміщенні клубу.

Правоохоронці стверджують, що затримали три автомобілі й 11 чоловіків, причетних до стрілянини.

«В усіх автомобілях була автоматична і травматична зброя. Всі 11 затриманих – не місцеві, мешканці Київської, Харківської та Луганської областей», – заявили в поліції.

Правоохоронці зазначили, що вирішують «питання про відкриття кримінального провадження».

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