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02 Квітень 2018, Київ 06:50
Новини | Події

Чи здатен Путін контролювати бойовиків на Донбасі – ранковий ефір Радіо Свобода

Чи здатен Путін контролювати бойовиків на Донбасі

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Чи готові українці обрати сімейного лікаря

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Волошин, експерт з питань безпеки Василь Богдан та військовослужбовець, учасник воєнної операції на Донбасі Олександр Скляр; народний депутат («БПП») Валерій Карпунцов та менеджер антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов; народний депутат («Самопоміч») Ірина Сисоєнко, радник керівника МОЗ Олександр Ябчанка та сімейний лікар Євген Гончар.

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