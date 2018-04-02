Чи здатен Путін контролювати бойовиків на Донбасі – ранковий ефір Радіо Свобода

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На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Волошин, експерт з питань безпеки Василь Богдан та військовослужбовець, учасник воєнної операції на Донбасі Олександр Скляр; народний депутат («БПП») Валерій Карпунцов та менеджер антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов; народний депутат («Самопоміч») Ірина Сисоєнко, радник керівника МОЗ Олександр Ябчанка та сімейний лікар Євген Гончар.