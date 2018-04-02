За добу українські позиції на Донбасі обстріляли 10 разів – штаб

Десять обстрілів українських опорних пунктів від початку доби зафіксували 2 квітня представники штабу української воєнної операції на Донбасі. Про це повідомляється на сторінці штабу у Facebook.

За цими даними, йдеться про позиції неподалік від Пісків, Шахти Бутівка, Водяного, Авдіївки і Талаківки на Донеччині. Про постраждалих не повідомляється.

Окрім того, українська сторона Спільного центру контролю і координації повідомила про обстріли українських позицій поблизу Станиці Луганської з гори Князь Ігор, яка розташована на непідконтрольній Києву території, пізно ввечері 1 квітня.

Представники угруповання «ДНР» заявили 16 порушень режиму припинення вогню з українського боку. В угрупованні «ЛНР» вечірнє зведення наразі не публікували.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом. Це вже третя за трохи більше ніж три місяці спроба домовитися про перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.