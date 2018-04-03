У Росії заявляють про «завершальну стадію» розслідування вибуху в метро Петербурга

У Слідчому комітеті Росії заявляють, що слідство у справі про вибух у метро Санкт-Петербурга, який стався рівно рік тому, перебуває «на завершальній стадії».

«Слідчими Головного управління з розслідування особливо важливих справ спільно з ФСБ Росії вдалося встановити весь ланцюжок осіб, причетних до скоєння цього злочину, включаючи замовника, організатора і виконавців», – заявляють у Слідчому комітеті.

За повідомленням, обвинуваченими у справі є 11 людей, яких утримують під вартою.

Російські слідчі заявляють, що вибух скоїло «одне з радикальних ісламістських терористичних угруповань», але назви не називають.

У Слідчому комітеті додали, що «особливу складність» становило те, що замовник, організатор і виконавці вибуху «не були знайомі між собою і підтримували зв'язок за допомогою сучасних засобів комунікації».

Жодна з екстремістських організацій не взяла на себе відповідальність за напад, який стався 3 квітня 2017 року. Тоді внаслідок вибуху, скоєного смертником, загинули 16 людей, понад 50 – були поранені.