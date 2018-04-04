У Москві горів дитячий торговий центр, є жертви (оновлено)

У Росії через пожежу в московському торговому центрі «Персей для дітей» загинула людина.

За даними ЗМІ, ще дві людини постраждали.

У Міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії повідомили, що внаслідок пожежі загинув працівник торгового центру, постраждали ще три людини – пожежники.

У Росії 25 березня сталася пожежа у торгово-розважальному центрі Кемерова, загинули, за офіційними даними, щонайменше 64 людини, серед них багато дітей. Ще 76 людей були поранені. Повідомлялося, що через дії охорони і неспрацювання пожежної сигналізації люди опинилися заблокованими в кінозалах і інших приміщеннях. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше.