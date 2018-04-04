Росія оголосила про видворення співробітника посольства Угорщини.

Як повідомили в МЗС Росії, сьогодні послу Угорщини в Росії Яношу Баллі повідомили про оголошення persona non grata співробітника угорського посольства.

«Йому вручено ноту протесту і заявлено, що у відповідь на недружні і необґрунтовані вимоги Угорщини про висилку російського дипломатичного співробітника на підставі бездоказових звинувачень Великобританії на адресу Росії через т. з. справи Скрипаль російська сторона оголошує persona non grata співробітника угорського посольства», – йдеться у повідомлені російського міністерства.

Сергій Скрипаль є колишнім офіцером російської військової розвідки, якого судили в Росії за шпигунство. Його разом із дочкою Юлією виявили 4 березня непритомними на лавці в парку в Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною з серії «Новачок», яку розробили в Росії (СРСР).

Британія звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів.

Згодом до вислання дипломатів або відкликання з Росії послів вдалися понад 30 країн, які таким чином висловили солідарність із Лондоном. У зв’язку з «справою Скрипаля» вислали понад 150 російських дипломатів. Москва відповіла дзеркальними заходами.