Понад 266 тисяч людей підписали декларації з лікарями з часу запуску системи – уряд

Понад 266 тисяч людей підписали декларації з лікарями з часу запуску електронної системи охорони здоров’я, повідомила прес-служба Кабінету міністрів України.

Водночас в уряді зазначили, що з 2 квітня своїх лікарів обрали понад 150 тисяч українців.

Згідно з повідомленням станом на 4 квітня до системи «Електронне здоров’я» підключили 63% комунальних закладів, які надають первинну медичну допомогу.

2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути підключеним до системи «Електронне здоров’я».

МОЗ у своїх рекомендаціях зауважувало, що один лікар може обслуговувати максимум 2 тисячі пацієнтів, але можуть бути і виняткові ситуації.

4 квітня Супрун заявляла, що декларації з лікарями вже підписали 170 тисяч українців.