Бойовики поранили жінку на блокпості в Донецькій області – ДПСУ

Підтримувані Росією бойовики поранили цивільну жінку на блокпості «Оленівка» в Донецькій області, повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян у Facebook.

Він зазначив, що за інформацією місцевих мешканців, 6 квітня бойовики затримали інших членів угруповання «ДНР» – «так званих прикордонників», які були причетні до корупційних схем на пункті пропуску «Новоазовськ».

За його даними, сьогодні група бойовиків приїхала на блокпост «Оленівка» з метою перевірки інших сепаратистів-«прикордонників».

«У ході затримання одного з бойовиків останній дістав автомат та дав чергу, влучивши в цивільну жінку, яка очікувала на автобусній зупинці на тимчасово непідконтрольній Україні території. Жінка отримала вогнепальне поранення. Її стан наразі уточнюється», – написав Слободян.

Бойовики стверджують, що жінка поранена унаслідок обстрілу з боку Збройних сил України.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Москву в підтримці сепаратистів. Росія ці звинувачення відкидає і заявляє, що на Донбасі можуть бути лише російські «добровольці».