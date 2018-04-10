Після стрілянини в центрі Харкова двох людей доставили в лікарню, 7 затримали

У центрі Харкова сталася стрілянина, після цього двох людей доставили в лікарню.
Як повідомляє прес-служба поліції Харкова, у 33-річного чоловіка медики констатували поранення верхніх і нижніх кінцівок, а 48-річний чоловік отримав забої і рани обличчя.
За повідомленням, також до відділу поліції доставили семеро учасників конфлікту.
До відділу поліції близько 16:00 надійшла інформація про те, що по вулиці Чайковського відбувається бійка і чути постріли. Причина конфлікту з’ясовується.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
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