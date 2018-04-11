Прокуратура АРК не проситиме суд повторно заарештувати капітана «Норду»

Прокуратура Автономної Республіки Крим заявляє, що не буде просити Херсонський міський суд повторно заарештувати капітана керченського судна «Норд» Володимира Горбенка, якому оголосили про нову підозру в «незаконному занятті рибним промислом».

«На даний час, з огляду на невелику тяжкість злочину, в Херсонський міський суд внесене клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання з покладанням відповідних обов'язків», – йдеться в повідомленні відомства 11 квітня.

У той же час Херсонський міськсуд повідомив, що розглядатиме це клопотання 11 квітня о 16:00.

Раніше прокуратура оголосила Горбенку про підозру в «порушенні порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». 6 квітня суд відправив його під арешт на два місяці, 10 квітня він вийшов з ізолятора після внесення застави.

25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі. 30 березня український суд заарештував судно «Норд».

За інформацією російських ЗМІ, капітан своєї провину відкидає і стверджує, що діяв у рамках міжнародних договорів між Росією та Україною. Членам корабля судна призначили адміністративні штрафи.

З липня 2014 року уряд України офіційно призупинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані північного простору закриті для міжнародного судноплавства.

За період із 1 серпня 2017 року по 31 січня 2018 року до закритих портів Криму зайшло 591 судно-порушник.