Порошенко обговорив з Мей посилення санкцій проти Росії – АП

Президент України Петро Порошенко обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей посилення санкцій проти Росії у відповідь на її «агресивні дії», повідомила прес-служба адміністрації українського президента.

Як інформує АП, співрозмовники обговорили питання посилення двосторонньої співпраці у сфері безпеки та оборони.

Згідно з повідомленням, Порошенко заявив про готовність України надати допомогу в розслідуванні отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському місті Солсбері.

Британія засуджує анексію Росією Криму та звинувачує Москву в підтримці сепаратистів на сході України. В останній місяць відносини між країнами суттєво погіршилися на тлі отруєння Скрипаля. Британська влада звинувачує Росію в причетності до цього. Москва це відкидає.