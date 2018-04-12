Українські кіномитці проголосили «Народну дистрибуцію»

Українські кіномитці, автори документальних фільмів започаткували альтернативне кінотеатральному розповсюдження документальних стрічок під назвою «Народна дистрибуція».

«Народна дистрибуція» передбачає безкоштовне розповсюдження документальних фільмів і показ їх у бібліотеках, місцевих центрах культури, школах, вузах, військових частинах чи на підприємстві.

Кожен може через соціальні мережі зв’язатися з авторами уподобаної стрічки й отримати кінокопію для безкоштовного або благодійного показу розповіла Радіо Свобода ініціатор «Народної дистрибуції», режисер Марія Старожицька, співавторка документального фільму «Війна химер».

«Ми пропонуємо назву «Народна дистрибуція»: власне, це волонтерське розповсюдження. Як і всі волонтерські хвилі, воно народжене Майданом», – пояснила Старожицька.

Головна умова «Народної дистрибуції» – це зібрати зацікавлену аудиторію для перегляду фільму, після цьогочерез ті ж соціальні мережі треба розмістити короткий відгук про фільм. За словами Старожицької, кожен, хто зацікавиться проектом «Народна дистрибуція», може підтримати кіноволонтерів, надавши безоплатно приміщення з необхідним обладнанням або профінансувавши друк афіші чи постерів.

Марія та Анастасія Старожицькі, режисери «Війни химер», заявили про готовність надати цю стрічку у належному форматі для таких показів. Вони вважають, що така «Народна дистрибуція» – єдиний можливий для документальних стрічок, які зроблені без підтримки державних інституцій.