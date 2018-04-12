У Дніпрі вшанували пам’ять загиблих на Донбасі бійців

У Дніпрі на Краснопільському цвинтарі вшанували пам’ять солдатів, загиблих під час бойових дій на Донбасі. За інформацією обласної держадміністрації, на цьому цвинтарі поховано близько 286 загиблих бійців. Тіла 113 з них наразі неідентифіковані, хоча зразки ДНК відібрані.

Напередодні поминальних днів на цвинтарі зібрались військовослужбовці, волонтери, представники влади, громадськість. Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання, священики УПЦ Київського патріархату відслужили панахиду.

Волонтери військового шпиталю заздалегідь зібрали солодощі, щоб, за традицією, роздати учасникам панахиди в пам’ять про загиблих, наразі неідентифікованих солдатів.

«Ось лежать тимчасово невпізнані солдати. Вони ж чиїсь сини, батьки... А для нас вони – герої. Ми сподіваємось, що всі тіла будуть упізнані, і на їхніх могилах з’являться їхні імена», – зазначали учасники зібрання.

Загалом з початку бойових дій на Донбасі до Дніпропетровського бюро судмедекспертизи привезли тіла понад 1,5 тисячі загиблих на Донбасі українських бійців. Візуально вдалося впізнати майже тисячу бійців. За допомогою ДНК-експертизи встановлено особи понад 300 загиблих учасників української воєнної операції на Донбасі.

Від 2014 року на частині Донецької й Луганської областей триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.