РНБО запровадить аналогічні американським санкції проти Росії – Турчинов

Рада національної безпеки й оборони України розгляне питання про запровадження санкцій проти Росії, аналогічних до американських, на засіданні наступного тижня, заявляє секретар РНБО Олександр Турчинов.

«За дорученням президента наступного тижня відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони, де будуть продовжені санкції, які існують сьогодні, проти Росії, і продубльовані санкції, до яких вдалися США й інші, європейські, країни», – сказав Турчинов, виступаючи на Київському безпековому форумі 13 квітня.

6 квітня влада США запровадила санкції проти наближених до Кремля російських бізнесменів і компаній, з якими вони пов’язані. Інвестори повинні позбутися їхніх акцій упродовж місяця.

Санкції означають, що компаніям в США заборонено працювати безпосередньо з компаніями зі списку, заборонено володіти їхніми акціями, банкам заборонено видавати їм кредити, а також проводити платежі, а активи олігархів у США можуть бути заарештовані. Мінфін США пояснив, що американські інвестори повинні продати акції компаній Олега Дерипаски до 7 травня, а до 5 червня мають бути анульовані всі контракти, укладені з компаніями зі списку.

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив уряду опрацювати питання підтримки російських компаній, які потрапили в новий список санкцій, а також розробити заходи щодо США у відповідь за ці дії.

9 квітня видання «Форбс» повідомило, що статки 50 найбагатших росіян скоротилися майже на 12 мільярдів доларів на тлі падіння російського фондового ринку через нові санкції США проти Росії.

Водночас 13 квітня в Росії голова нижньої палати парламенту, Державної думи, В'ячеслав Володін та голови фракцій внесли законопроект, який передбачає відповідь на нові санкції США, запроваджені 6 квітня.