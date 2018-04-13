Росія: Кадиров пропонує продовжити термін повноважень Путіна на референдумі

Голова російського регіону Чечні Рамзан Кадиров запропонував продовжити термін повноважень президента Росії Володимира Путіна. Як приклад він навів Китай, де в березні скасували обмеження терміну перебування при владі голови КНР, а також Німеччину, де Анґела Меркель обійняла посаду канцлера вчетверте.

На думку Кадирова, Рада Федерації і Держдума Росії повинні винести питання продовження президентського терміну на всенародний референдум, навіть якщо сам Путін буде проти.

«Поки нинішній президент здоровий, ми не повинні думати про іншого главу держави», – заявив Рамзан Кадиров, додавши, що це його особиста думка.

Інавгурація Володимира Путіна, який переміг на президентських виборах в березні, призначена на 7 травня. Путіну 65 років. Він керує Росією з 2000 року. 13 років він провів на посаді президента країни, ще чотири роки – на посаді голови російського уряду.

У грудні 2008 року Дмитро Медведєв, який займав тоді посаду президента, підписав закон про поправки до російської Конституції, що продовжує повноваження президента з чотирьох до шести років.