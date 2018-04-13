В ЄС підтвердили повернення посла до Москви

В Європейському союзі підтверджують повернення до столиці Росії відкликаного менше ніж три тижні тому посла ЄС.

«Він завершив консультації і повернувся на місце роботи, як передбачалося», – повідомила Радіо Свобода речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Коціянчич.

Раніше сьогодні кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі повідомив, що Маркус Едерер повернувся до Москви 12 квітня – менше ніж три тижні після того, як його відкликали до Брюсселя через загострення відносин між ЄС і Росією у зв’язку зі справою Скрипаля.

Це перше повернення посла від початку дипломатичної суперечки між Заходом і Росією, в результаті якої були вислані десятки дипломатів з обох боків.

Едерера відкликали для консультацій на прохання лідерів ЄС на їхньому саміті 22-23 березня.

Велика Британія, США, НАТО і ЄС звинувачують Москву в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Через це вони вислали загалом понад 150 російських дипломатів.

Росія, яка відкидає звинувачення, вислала західних послів у відповідь.