Відкликаний менше ніж 3 тижні тому посол ЄС повернувся в Москву

Посол Європейського союзу в Росії повернувся до Москви – менше ніж три тижні після того, як його відкликали до Брюсселя через загострення відносин між ЄС і Росією у зв’язку зі справою Скрипаля, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, Маркус Едерер приїхав до Москви 12 квітня.

Читайте також: Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії у справі Скрипаля

Це повідомлення поки що не підтверджували офіційно в ЄС, проте два високопоставлені джерела, знайомі з темою, але не уповноважені говорити під запис, повідомили Радіо Свобода, що Едерер вчора поїхав до Росії.

Це перше повернення посла від початку дипломатичної суперечки між Заходом і Росією, в результаті якої були вислані десятки дипломатів з обох боків.

Едерера відкликали для консультацій на прохання лідерів ЄС на їхньому саміті 22-23 березня. Кремль на це заявив, що «шкодує» через таке рішення Європейського союзу.

Велика Британія, США, НАТО і ЄС звинувачують Москву в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Через це вони вислали загалом понад 150 російських дипломатів.

Росія, яка відкидає звинувачення, вислала західних послів у відповідь.