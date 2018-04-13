Паспорт журналістові Гусейнову досі не повернули, в прокуратурі пояснили чому

Прокуратура Київської області заявляє, що паспорт громадянинові Нідерландів азербайджанського походження Фікрату Гусейнову не повернули, бо цього не передбачала оголошена 2 квітня резолютивна частина рішення Печерського суду Києва. У відомстві додали, що на даний час проведення екстрадиційної перевірки стосовно Гусейнова триває.

2 квітня Гусейнов повідомив, що суд відхилив клопотання прокуратури щодо продовження запобіжного заходу для нього у вигляді особистого зобов’язання на час екстрадиційної перевірки, але, попри це, прокурори не повернули йому паспорт.

У прокуратурі Київської області у відповіді на запит Радіо Свобода заявили, що суд оголосив лише резолютивну частину рішення в справі Гусейнова, «де не вирішене питання про повернення останньому паспорта, у зв’язку з чим прокуратура області позбавлена можливості виконувати рішення суду щодо видачі паспорта».

«Крім того, Печерським районним судом Києва розглядається клопотання про обрання відносно Гусейнова Ф.Н. запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання», – йдеться у відповіді прокуратурі від 10 квітня.

Адвокат Гусейнова Дмитро Мазурок повідомив Радіо Свобода, що засідання суду з приводу запобіжного заходу призначене на 16 квітня.

Захисник також підтвердив, що досі паспорт Гусейнову прокуратура не повернула.

За словами адвоката, в повному тексті ухвалі, на що посилається прокуратура, «немає потреби, тому що мотивувальна частина необхідна для того, щоб оскаржити чи краще зрозуміти, з яких мотивів суд дійшов до цього рішення, але резолютивна частина повністю виписана, чітка і однозначна і не заважає виконувати рішення, яке не підлягає оскарженню і виконується одразу після проголошення».

Раніше базований у Нью-Йорку Комітет захисту журналістів закликав українських прокурорів повернути паспорт громадянинові Нідерландів азербайджанського походження Фікрату Гусейнову і виконати рішення суду про те, що журналіст не має бути екстрадований до Азербайджану, а його пересування не має обмежуватися.

Інтерв’ю Радіо Свобода з Фікратом Гусейновим: У Києві багато іноземних спецслужб працюють відкрито – азербайджанський журналіст

Перед цим Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова відкрила провадження через порушення прав Гусейнова.

Представники правозахисних організацій звернулися з відкритим листом до українського омбудсмана Людмили Денісової та генпрокурора Юрія Луценка через ситуацію з Гусейновим.

Про затримання Гусейнова в аеропорту «Бориспіль» стало відомо 14 жовтня 2017 року. За даними Держприкордонслужби, причиною затримання стало те, що журналіст перебуває у базі розшукуваних осіб Інтерполу. Спочатку його заарештували, але потім суд відпустив журналіста на поруки народного депутата Миколи Княжицького.

В ефірі Радіо Свобода азербайджанський журналіст, громадянин Нідерландів Фікрат Гусейнов заявляв, що Інтерпол припинив його міжнародний розшук ще 13 листопада минулого року, але екстрадиційну перевірку в Україні щодо нього не припинили. Генеральна прокуратура України у відповідь на запит Радіо Свобода заявляла, що перевірка відбувається на основі звернення Генпрокуратури Азербайджану.

За даними Генпрокуратури України, в Азербайджані Гусейнову інкримінують шахрайство, підробку документів та організацію незаконної міграції.

Журналіст Фікрат Гусейнов залишив Азербайджан понад 10 років тому, після того, як його викрали і жорстоко побили, а викрадачів не знайшли. Він отримав статус біженця у Нідерландах, а пізніше – громадянство цієї країни.