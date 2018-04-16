Журналісту Гусейнову повернули паспорт

Журналісту, громадянину Нідерландів азербайджанського походження Фікрату Гусейнову повернули паспорт, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Адвокат Дмитро Мазурок, коли суддя роздавав документи сторонам, забрав паспорт Гусейнова. Прокурор хотів заперечити. Адвокат: якихось рішень про вилучення паспорта наразі немає, запобіжні заходи щодо Фікрата Гусейнова нині не діють», – пише журналіст.

16 квітня Печерський районний суд Києва проводив засідання з приводу запобіжного заходу для Гусейнова. Прокуратура просила обрати журналісту особисте зобов’язання.

Під час засідання прокурор заявив, що екстрадиційна перевірка щодо журналіста на завершальній стадії. Адвокат Дмитро Мазурок повідомив, що Інтерпол більше не розшукує Гусейнова через ознаки політичного переслідування, однак його продовжують розшукувати в Азербайджані. Суд оголосив перерву до 19 квітня.

2 квітня Гусейнов повідомив, що суд відхилив клопотання прокуратури щодо продовження запобіжного заходу для нього у вигляді особистого зобов’язання на час екстрадиційної перевірки, але, попри це, прокурори не повернули йому паспорт.

Інтерв’ю Радіо Свобода з Фікратом Гусейновим: У Києві багато іноземних спецслужб працюють відкрито – азербайджанський журналіст

Про затримання Гусейнова в аеропорту «Бориспіль» стало відомо 14 жовтня 2017 року. За даними Держприкордонслужби, причиною затримання стало те, що журналіст перебуває в базі розшукуваних осіб Інтерполу. Спочатку його заарештували, але потім суд відпустив журналіста на поруки народного депутата Миколи Княжицького.

В ефірі Радіо Свобода азербайджанський журналіст, громадянин Нідерландів Фікрат Гусейнов заявляв, що Інтерпол припинив його міжнародний розшук ще 13 листопада минулого року, але екстрадиційну перевірку в Україні щодо нього не припинили. Генеральна прокуратура України у відповідь на запит Радіо Свобода заявляла, що перевірка відбувається на основі звернення Генпрокуратури Азербайджану.

За даними Генпрокуратури України, в Азербайджані Гусейнову інкримінують шахрайство, підробку документів та організацію незаконної міграції.

Журналіст Фікрат Гусейнов залишив Азербайджан понад 10 років тому, після того, як його викрали й жорстоко побили, а викрадачів не знайшли. Він отримав статус біженця у Нідерландах, а пізніше – громадянство цієї країни.