Зварич склав присягу народного депутата

У Верховній Раді України склав присягу обраний за списком партії «Блоку Петра Порошенка» Роман Зварич.

Він зачитав текст присяги на ранковому засіданні парламенту 17 квітня.

Центральна виборча комісія 4 квітня зареєструвала Романа Зварича народним депутатом.

Зварич був обраний на позачергових парламентських виборах 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Він був під №82 у виборчому списку «Блоку Петра Порошенка».

Зварич пройшов до Верховної Ради після того, як 15 березня головою Рахункової палати призначили депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Валерія Пацкана. Тоді ж Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Валерія Пацкана у зв’язку з призначенням у Рахункову палату.

Роман Зварич з лютого по вересень 2015 року був міністром юстиції в уряді Юлії Тимошенко. Крім того, Зварич був депутатом трьох скликань.