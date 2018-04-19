СБУ: припинена діяльність угруповання, пов’язаного з «Ісламською державою»

Служба безпеки України припинила діяльність організованої групи, яка спеціалізувалася на легалізації іноземних громадян в країнах Європи, використовуючи паспорти громадян України, повідомив на брифінгу заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

«Вони є мешканцями країн з підвищеною терористичною загрозою, серед них установлено членів терористичної організації «ІДІЛ» (раніше поширена назва екстремістського угруповання «Ісламська держава» – ред.)», – наголосив заступник голови СБУ.

За його словами, легалізація іноземців забезпечувалась через виготовлення біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон на підставі підроблених внутрішніх паспортів. Для цього організатори налагодили скупку в анексованому Росією Криму паспортів громадян України, які потім підроблялися під конкретного замовника.

Кононенко зазначив, що правоохоронці встановили чотирьох осіб, причетних до організації каналу, та виявили лабораторію, де здійснювалась підробка документів. Троє з них активно співпрацюють зі слідством, четвертий переховується на території Криму, заявили в СБУ.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.