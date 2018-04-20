Прокуратура Донеччини підозрює свого співробітника в сепаратизмі

Прокуратура Донеччини підозрює свого співробітника в співпраці з підтримуваними Росією бойовиками.

«На жаль, конкурси – не завжди запорука успіху. Державний службовець, тоді ще виконавчої служби, а нинішній прокурор, входив до складу угруповння «ДНР». Тривалий проміжок часу здійснював збройне патрулювання блокпостів «ДНР» для протидії підрозділам МВС та Збройним силам України», – повідомив у Facebook прокурор Донецької області Євген Бондаренко.

За його словами, у 2016 році чоловік, працюючи держслужбовцем виконавчої служби головного управління юстиції Донецької області, спробував свої сили на конкурсі для працевлаштування в органах прокуратури на Донеччині, куди був влаштований із 2017 року.

Прокурор наголосив, що чоловікові повідомили про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Санкція статті передбачає максимальну міру покарання – вісім років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З квітня 2014 року в Україні триває збройний конфлікт на частині Донбасу. Українська влада вважає терористичними угруповання «ДНР» та «ЛНР», які контролюють частини Донецької та Луганської областей відповідно. Україна і Захід звинувачують Росію в підтримці бойовиків, Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі можуть бути російські добровольці.