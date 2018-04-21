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21 Квітень 2018, Київ 21:54
Новини | Міжнародні

Росія: через ураган в Москві загинула дитина, ще 12 людей постраждали

Наслідки негоди в Москві, травень 2017 року

У столиці Росії, Москві, внаслідок урагану загинула дівчинка, ще 12 людей постраждали, повідомляє мер Москви Сергій Собянін.

«За уточненими даними, кількість постраждалих під час урагану збільшилася до 12 людей. Дівчинку, яка перебувала у вкрай важкому стані, лікарям врятувати не вдалося. Висловлюю глибоке співчуття її батькам», – написав він у Twitter.

Як раніше повідомляло агентство «Інтерфакс-Росія», одна особа в підмосковних Митищах загинула, після того як вітер перекинув на неї будівельний вагончик.

У Москві оголосили штормове попередження через сильний вітер.

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