Іран хоче відновити ядерну програму, якщо Трамп відійде від чинної ядерної угоди – ЗМІ

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф сказав, що Тегеран відновить свою ядерну програму «на набагато більшій швидкості», якщо США відійдуть від ядерної угоди 2015 року і запровадять санкції проти нього.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS TV Face on Nation, наголосивши, що не можна вимагати дотримуватися угоди в односторонньому порядку.

Президент США Дональд Трамп намагається вийти з ядерної угоди 2015 року, підписаної США та іншими світовими державами з Іраном. Угода передбачала звільнення Тегерана від фінансових санкцій в обмін на обмеження його ядерної програми.

Наступного тижня запланована зустріч президентів США і Франції у Білому домі, де, зокрема, ті мають намір обговорити і це питання.

Трамп встановив крайній термін 12 травня для того, щоб покращити або скасувати угоду, що була укладена його попередником Бараком Обамою.

Трамп звинувачує Тегеран у порушенні духу ядерної угоди і закликає європейські держави «виправити» те, що він називає «страшними недоліками» угоди, і хоче запровадити нові обмеження на ядерні і ракетні програми Тегерана.

Союзники США закликали Трампа не виходити з угоди, відомої як Спільний всеосяжний план дій або JCPOA, назвавши це найкращим способом запобігти розробці Тегераном ядерної зброї.

Роберт Вуд, посол США в галузі роззброєння, заявив 19 квітня, що Сполучені Штати ведуть «інтенсивні дискусії» з Великобританією, Францією та Німеччиною до 12 травня, коли Трамп повинен або підписати відмову, або дозволити відновити санкції проти Ірану.

Тегеран зобов’язався дотримуватися угоди, якщо інші сторони поважають це, але «розірвуть» її, якщо з угоди вийде Вашингтон.