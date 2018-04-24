YouTube видалив понад 8 мільйонів відео за три місяці

Відеохостинг YouTube видалив понад вісім мільйонів відео за останні три місяці 2017 року, повідомила компанія 23 квітня у своєму блозі.

YouTube стверджує, що більшість відео були або спамом або спробою завантажити дорослий контент.

У компанії зазначили, що 6,7 мільйона відео були позначені як контент, що порушує правила, не людьми, а роботами. Із цієї кількості – 76 відсотків відео видалили до того, як вони отримали принаймні один перегляд.

«Ми розробили досконалу технологію машинного навчання, яка виявляє вміст, що порушує наші правила, і надсилає його на розгляд людині. У деяких випадках ця технологія машинного навчання може діяти самостійно, зокрема видаляти відеоспам. Якщо відео має перевірити людина, його переглядає спеціаліст із команди з дотримання правил YouTube», – пояснює відеохостинг у своєму відео.

Потім представник YouTube може обмежити доступ до відео, вилучити його або залишити на сайті.