На Донбасі постраждали 11 українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 24 квітня зафіксовано рекордну за останній час кількість постраждалих українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, дев’ять військових були поранені, ще двоє зазнали бойових травм.

Як ідеться в ранковому зведенні, за добу підтримувані Росією бойовики здійснили 69 обстрілів позицій Збройних сил України, застосовуючи в тому числі і заборонені мінськими домовленостями озброєння.

Згідно з повідомленням штабу, 122-міліметрову артилерію бойовики використали поблизу Ломакиного на Донецькому напрямку та Луганського – на Луганському напрямку, 120-міліметрові міномети, крім цих місцевостей, також неподалік Водяного, Новотроїцького, Гнутового та Пищевика на Донецькому напрямку, Новолуганського та Троїцького – на Луганському напрямку.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 24 квітня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.