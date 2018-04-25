Уряд підтримав законопроект про підвищення штрафів за порушення вимог пожежної безпеки

Кабінет міністрів України підтримав законопроект про підвищення штрафів за порушення вимог пожежної безпеки, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Документ направили до Верховної Ради.

Згідно з проектом, за порушення встановлених вимог пожежної безпеки для громадян пропонується встановити штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів (від 510 до 850 гривень), а для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів (від 850 до 1700 гривень).

У МВС зазначили, що наразі максимальний штраф, накладений на правопорушника, становить 170 гривень.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, протягом останніх п’яти років в Україні сталося близько 353 тисяч пожеж, на яких загинуло понад 11 тисяч осіб, а прямі збитки від них склали майже шість мільярдів гривень.

Наприкінці березня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що 30 березня ДСНС розпочне перевірки закладів масового скупчення людей на предмет вимог безпеки, передусім пожежної. Перед цим уряд доручив перевірити на пожежну безпеку торговельно-розважальні центри, кінотеатри, школи, дитячі садки й інші місця масового перебування людей.

11 квітня в ДСНС повідомили, що на об’єктах із масовим перебуванням людей виявили понад 15 тисяч порушень, з яких більше 5 тисяч не усувались протягом тривалого часу.