Будівельники звітують про завершення асфальтування Керченського мосту

Будівельники завершили укладання асфальтобетонного покриття на автодорожній частині Керченського мосту, заявляють у прес-центрі будівництва.

«Асфальтобетонною сумішшю покрито в два шари все мостові прольоти споруди. Одночасно дорожники продовжують облаштування автодороги, готуючись до відкриття руху легкових автомобілів і автобусів, призначеного на травень цього року», – йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що незабаром на мосту з’являться дорожні знаки, всього їх буде 61. Крім того, на ділянках сполучення моста з підходами з боку Краснодарського краю сусідньої Росії і анексованого Криму встановлять 2 інформаційних щита.

Міністр транспорту Росії Максим Соколов повідомляв, що рух вантажівок по Керченcькому мосту планується відкрити восени 2018 року.

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Будівельники Керченського моста приступили до нанесення розмітки на дорожнє полотно 13 квітня.

Про намір побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Путін заявив відразу ж після анексії Криму – в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019-го.

Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво моста в 2014 році – після анексії Криму Росією.