Шведський гурт ABBA повідомив, що вперше за 35 років записав нові пісні.

«Ми четверо відчули після 35 років, що це буде весело об’єднати зусилля і піти в студію звукозапису. Ми це зробили. Це було, ніби час зупинився і ми були лише в короткій відпустці. Надзвичайно радісний досвід! Результатом цього стали дві нові пісні, одна з яких «I Still Have Faith In You» («Я досі вірю в тебе» – ред.)», – розповіли музиканти в Instagram.

Пісні мають презентувати в грудні.

Гурт ABBA був створений у 1972 році. Вважається, що він припинив існування в 1982 році. У 1974 році музиканти перемогли на «Євробаченні» з піснею Waterloo.​