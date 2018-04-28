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28 Квітень 2018, Київ 21:38
Новини | Події

У центрі Києва горів Будинок Гінзбурга, ніхто не постраждав

Пожежа виникла вдень 28 квітня

Рятувальники повідомляють, що ліквідували пожежу, яка виникла в квартирі на верхньому поверсі будинку по вулиці Архітектора Городецького, 9, в центрі Києва.

За повідомленням, ніхто не постраждав.

«Внаслідок пожежі згоріли меблі, особисті речі, та інші предмети домашнього вжитку, закопчено стіни та стелю в квартирі. Належність будівлі до пам’ятників архітектури уточнюється. Жертв і постраждалих немає. Причини виникнення займання наразі з’ясовуються», – повідомляють у ДСНС.

Будинок, в якому сталася пожежа, побудований на початку XX століття купцем першої гільдії Львом Гінзбургом, відомий як Будинок Гінзбурга.

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