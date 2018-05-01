Румунську акваторію Чорного моря почали патрулювати Британські винищувачі Typhoon – заява

Британські винищувачі Typhoon, що базуються в Румунії, отримали зелене світло на проведення повітряного патрулювання над Чорним морем, повідомляє прес-служба британських Королівських повітряних сил.

Під час церемонії на авіабазі представники НАТО дали акредитацію британським винищувачам на участь у місії із посилення авіаційної поліції над румунською акваторією Чорного моря.

«Такі авіаційні місії спостереження гарантують, що ми зможемо швидко та ефективно боротися із будь-якими випадками агресії чи загрози для Альянсу та його членів. Крім того, місія цього року в аеропорту Міхаїла Когальнічану має особливе значення, оскільки вона позначає 100 років з моменту створення Королівських ВПС», – сказав на церемонії посол Великої Британії у Румунії Пол Бруммель.

Як повідомляв проект Радіо Свобода Крим.Реалії, раніше заступниця директора офісу НАТО в Україні Анн-Крістін Бергені висловила стурбованість у зв'язку з мілітаризацією Криму та розширенням російської військової присутності в регіоні Чорного моря.

На початку 2018 року поблизу мису Фіолент у Криму російські військові розгорнули другий дивізіон ракетно-зенітних комплексів С-400 «Тріумф». Журналістам пояснили, що ракетна система контролюватиме небо над Чонгаром і Армянськом – там, де проходить адміністративна межа Криму з материковою Україною.