На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 1 травня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 52 обстріли позицій українських підрозділів, у тому числі 13 обстрілів – з важкого озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Уночі 2 травня бойовики двічі вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів по опорному пункту Збройних сил України на Луганському напрямку, додає штаб.

В угрупованні «ЛНР» заявили про чотири обстріли з боку українських військових, в угрупованні «ДНР» звинуватили ЗСУ в обстрілі вдень 1 травня села Верхньоторецьке, внаслідок якого були поранені двоє цивільних.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».