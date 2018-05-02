У святкуванні Дня праці в Україні взяли участь понад 15 тисяч осіб – МВС

Міністерство внутрішніх справ України заявляє, що в масових заходах із нагоди Дня праці взяли участь 15 з половиною тисяч громадян, серйозні порушення не зафіксовані.

«Правоохоронці забезпечили правопорядок 1 травня. Цього дня пройшли 80 масових заходів у 16 регіонах країни. Участь у них взяли 15,5 тисячі громадян. Публічний порядок та безпеку пильнували близько 2,5 тисячі правоохоронців», – ідеться в повідомленні МВС у мережі Twitter.

У 2017 році Верховна Рада України внесла зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України, відповідно до яких «День міжнародної солідарності трудящих», який традиційно відзначався 1 травня, було перейменовано на «День праці».