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02 Травень 2018, Київ 16:49
Новини | Міжнародні

11 людей загинули внаслідок нападу смертника на виборчу комісію в Лівії

Люди стоять поблизу будівлі виборчої комісії в Тріполі після нападу смертника, Лівія, 2 травня 2018 року

У будівлі виборчої комісії Лівії в Тріполі 2 травня стався вибух, внаслідок якого загинули щонайменше 11 людей.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я країни, спочатку всередині будівлі підірвався смертник, а потім її підпалили інші бойовики.

На відео, поширеному в соцмережах, видно густий чорний дим над будівлею.

Речник комісії Халід Омар заявив, що сили безпеки намагаються відновити контроль над будівлею.

Жодне з угруповань наразі не взяло на себе відповідальності за напад.

Цього року в Лівії мають пройти загальні парламентські вибори. Міжнародні спостерігачі висловлювали сподівання, що вони можуть покласти край конфлікту, який триває в країні з 2011 року, після вбивства Муамара Каддафі. Після падіння його режиму в Лівії немає центральної влади, а всі спроби створити уряд національної єдності досі не були успішними.

На даний час співробітники виборчої комісії займаються реєстрацією виборців на майбутні вибори.

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