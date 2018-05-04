У суді в справі Януковича свідчить його охоронець Іванцов

Оболонський районний суд Києва 4 травня продовжує допит свідків захисту в справі колишнього президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді. Свідчення дає колишній охоронець Януковича Дмитро Іванцов, який у режимі відеоконференції говорить з окупованого Криму.

Іванцов заявив, що перший напад протестувальників на автомобіль з кортежу Януковича стався у Києві біля станції метро «Арсенальна» 19 лютого 2014 року. З його слів, у цей день протестувальники заблокували мікроавтобус з охоронцями екс-президента, розбили заднє скло, крило й дзеркало заднього виду. У результаті того нападу ніхто не постраждав.

Іванцов додав, що другий напад на автомобілі з кортежу нуковича стався 21 лютого 2014 року біля резиденції «Межигір’я», тоді на встановленому активістами блокпосту автомобіль охорони був заблокований, розбитий, також пролунав постріл з вогнепальної зброї.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов у своїх свідченнях на суді заперечував інформацію про загрози життю Януковича під час Євромайдану.

На засіданні 19 квітня суд вирішив розпочати дебати у справі. На це адвокати екс-президента заявили протест і залишили залу засідань. Після цього суд переніс засідання на 3 травня і постановив, що в разі неявки захисників Януковича він зможе вибрати собі нового адвоката.

На засіданні 3 травня Оболонський районний суд Києва скасував судові дебати й повернувся до допиту свідків захисту.

Наприкінці червня 2017 року суд перейшов до заочного розгляду в цьому провадженні. Слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України звинувачення відкидає. Віктор Янукович втік до Росії після розстрілів на Майдані у лютому 2014 року.