Засідання суду у справі бразильця Лусваргі відбудеться 7 травня

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровщини повідомляє, що 7 травня проведе засідання у справі громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, який воював на боці підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

Засідання відбудеться о 15:00, йдеться в повідомленні на сайті суду.

У суді заявляють, що мають у провадженні справу за обвинуваченням бразильця в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації.

«Обвинувачений ухиляється від правосуддя і не з’являвся в судове засідання, про причини неявки нічого не повідомляв. Раніше Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурора змінив обвинуваченому арешт на особисте зобов’язання, термін якого закінчив свою дію до надходження справи в Павлоградський міськрайонний суд», – йдеться в повідомленні суду.

У суді заявляють, що обвинувачений раніше просив посольство Бразилії видати йому паспорт для подорожей закордон. «Посол Бразилії звернувся до суду з листом про можливість видати Рафаелю М.Л. документ, але у відповідь суд застеріг, що в такому випадку обвинувачений покине Україну та уникне правосуддя», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі раніше заявили, що засідання у справі бойовика угруповань «ЛНР» і «ДНР», бразильця Рафаеля Лусваргі відбудеться 6 червня. ГПУ повідомляла, що сторона обвинувачення наполягатиме на його арешті.

Журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату).

4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України. У СБУ пообіцяли перевірити діяльність бойовика в Києві.

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У жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники Служби безпеки під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Через кілька місяців, у січні 2017 року, Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Рафаеля Лусваргі на новий розгляд через порушення територіальної підсудності.

У грудні йому змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання терміном на два місяці.

15 лютого Верховний суд визначив територіальну підсудність кримінального провадження за Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.

Ексклюзивну історію про бойовика Рафаеля Лусваргі в Києві дивіться в сюжеті Радіо Свобода в неділю, 6 травня, о 21:10 у програмі Донбас.Реалії на телеканалі «112 Україна».