Прокуратура заявила, що наполягатиме на арешті бразильського бойовика Лусваргі

Прокуратура наполягатиме на арешті бойовика угруповань «ЛНР» і «ДНР», бразильця Рафаеля Лусваргі, повідомила прес-служба ГПУ.

Водночас у відомстві зазначили, що засідання відбудеться у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області 6 червня.

«На сьогодні інших правових підстав для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Лусваргі законом не передбачено. Термін обраного йому раніше запобіжного заходу сплив у лютому поточного року та не міг бути продовжений у зв’язку із тривалістю розгляду судами питання про територіальну підсудність даного кримінального провадження», – розповіли в ГПУ.

Напередодні журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату).

Рафаель Лусваргі, який колись обіцяв «дійти до Києва і закінчити війну», штурмував Дебальцеве і зазнав поранення під Донецьким аеропортом.

4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України. У СБУ пообіцяли перевірити діяльність бойовика в Києві.

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У жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники Служби безпеки під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Через кілька місяців, у січні 2017 року, Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Рафаеля Лусваргі на новий розгляд через порушення територіальної підсудності.

У грудні йому змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання терміном на два місяці.

15 лютого Верховний суд визначив територіальну підсудність кримінального провадження за Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.

Ексклюзивну історію про бойовика Рафаеля Лусваргі в Києві дивіться в сюжеті Радіо Свобода в неділю, 6 травня, о 21:10 у програмі Донбас.Реалії на телеканалі «112 Україна».