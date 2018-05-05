МВС: в Азербайджані затримали підозрюваного в побитті Найєма

В Азербайджані затримали підозрюваного у побитті народного депутата України Мустафи Найєма, повідомляє українське Міністерство внутрішніх справ. У відомстві додали, що вже початі екстрадиційні процедури щодо 29-річного затриманого.

«Як ми пам’ятаємо, інцидент стався 30 квітня, у Києві. Трьом учасникам події оголошено про підозру у вчиненні групового хуліганства. Судом вже обрано міру запобіжного заходу. Четвертий учасник – через 20 хвилин після події замовив квиток на літак і через 2,5-3 години вилетів у Баку. На момент перетину кордону його особа ще не була встановлена, проте йому заочно повідомили про підозру за кількома статтями та оголосили у розшук. Сьогодні його було затримано нашими азербайджанськими колегами», – цитує сайт МВС міністра Арсена Авакова.

Шевченківський районний суд Києва 2 травня відправив під домашній арешт до 30 червня трьох підозрюваних у нападі на народного депутата Мустафу Найєма. Цілодобово має перебувати вдома Магомед-Саліх Саїтов, а для Ахмеда Саїтова та Умолта Темербулатова суд обрав як запобіжний захід нічний домашній арешт, вони мають перебувати за місцем проживання з 23:00 до 6:00.

Усім трьом особам інкримінують «хуліганство, вчинене групою осіб».

Впродовж п’яти днів сторони можуть подати апеляцію. Повністю текст ухвали оголосять 7 травня.

Ще одного підозрюваного – 28-річного Магомеда-Аміна Саїтова – оголосили в розшук. За даними правоохоронців, через дві години після інциденту він вилетів до столиці Азербайджану Баку.

Конфлікт за участю Найєма стався в центрі Києва 30 квітня. За даними поліції, народний депутат їхав на власному автомобілі в напрямку Бесарабської площі. На дорозі його підрізав інший автомобіль, почалася сварка, під час якої один із незнайомців вдарив політика в обличчя.

Брат Мустафи Найєма Масі повідомив 1 травня, що депутата прооперували, у нього струс мозку й біль у спині.

Прокуратура Києва повідомила, що трьом затриманим оголосили підозру за статтею про хуліганство. Ще одному чоловіку, який, за даними правоохоронців, ударив депутата, оголосили підозру заочно. Йому інкримінують «умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження».