Франція не наполягатиме на відставці Асада для врегулювання в Сирії

Франція не наполягатиме на відставці президента Башара Асада для врегулювання ситуації в Сирії. Про це розповіла в інтерв’ю російському виданню «Коммерсант» посол Франції в Росії Сільві Берманн. «Ми не будемо вирішувати за сирійський народ, але про вимогу безумовної відставки Башара Асада більше не йдеться», – заявила французький дипломат.

За словами Сільві Берманн, ключовими пріоритетами Парижа є забезпечення гуманітарної допомоги та пошук політичного рішення, яке б включало всі сторони сирійського конфлікту, а також невикористання хімічної зброї і боротьба з тероризмом.

Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю французькому виданню Journal du Dimanche, опублікованому 6 травня, заявив, що вважає за необхідне підтримувати діалог з Росією. Це дозволило б, на його думку, долати періоди криз у відносинах між державами. Макрон заявив, що він проти інтервенціонізма і не прагне воювати проти сирійського режиму.

Він повторив раніше висловлене твердження, що причиною участі Франції в спільних з США і Великою Британією ударах по сирійських хімічних об'єктах стала хімічна атака в місті Дума 7 квітня. Тоді жертвами застосування отруйних речовин стали десятки цивільних.