Суд у Києві заочно арештував підозрюваного в нападі на Найєма, що втік до Азербайджану

Шевченківський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави щодо підозрюваного в нападі на народного депутата Мустафу Найєма, який утік до Азербайджану.

Як повідомила прес-служба суду, термін чинності ухвали про тримання під вартою Саїтова Магомед-Аміна Абубакаровича встановлено в межах терміну досудового розслідування тривалістю 56 днів, тобто до 1 липня 2018 року.

«У відповідності з ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя ухвалив доставити Саїтова Магомед-Аміна Абубакаровича до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід після затримання підозрюваного, однак не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження», – мовиться в повідомленні.

Його підозрюють у здійсненні хуліганських дій стосовно народного депутата України Мустафи-Масі Найєма за ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України.

Поліція надала народному депутатові від «Блоку Петра Порошенка» Мустафі Найєму охорону, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв. Раніше родичі депутата повідомляли, що тому надходять погрози у зв’язку з затриманням трьох із учасників нападу на нього.

А прокуратура Києва повідомила, що у справі про напад народного депутата Мустафу Найєма проведені всі першочергові слідчі та процесуальні дії.

Крім того, мовиться в повідомленні, у зв’язку із затриманням в Азербайджані підозрюваного в заподіянні тілесних ушкоджень народному депутатові прокуратура міста Києва готує клопотання про його екстрадицію в Україну.

Генеральна прокуратура України найближчими днями подасть запит про екстрадицію Магомеда Саїтова, підозрюваного у побитті народного депутата Мустафи Найєма, заявив заступник генерального прокурора Євген Єнін 6 травня в ефірі програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна».

5 травня в Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що в Азербайджані затримали підозрюваного у побитті народного депутата України Мустафи Найєма. У відомстві також заявили, що вже початі екстрадиційні процедури щодо 29-річного затриманого Магомеда-Аміна Саїтова.

Шевченківський районний суд Києва 2 травня відправив під домашній арешт до 30 червня інших трьох підозрюваних у нападі на депутата. Цілодобово має перебувати вдома Магомед-Саліх Саїтов, а для Ахмеда Саїтова та Умолта Темербулатова суд обрав як запобіжний захід нічний домашній арешт, вони мають перебувати за місцем проживання з 23:00 до 6:00.

Усім трьом особам інкримінують «хуліганство, вчинене групою осіб».

Конфлікт із участю Найєма стався в центрі Києва 30 квітня. За даними поліції, народний депутат їхав на власному автомобілі в напрямку Бессарабської площі. На дорозі його підрізав інший автомобіль, почалася сварка, під час якої один із незнайомців ударив політика в обличчя.

Брат Мустафи Найєма Масі повідомив 1 травня, що депутата прооперували, у нього струс мозку й біль у спині.

Прокуратура Києва повідомляла, що трьом затриманим оголосили підозру за статтею про хуліганство. Ще одному чоловікові, який, за даними правоохоронців, ударив депутата, оголосили підозру заочно. Йому інкримінують «умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження».