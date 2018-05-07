Князєв: поліція надала Найєму охорону

Поліція надала народному депутату від «Блоку Петра Порошенка» Мустафі Найєму охорону, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

«Громадянин Мустафа Найєм забезпечений фізичною охороною працівниками поліції на той період, який ми вважатимемо за потрібне», – сказав Князєв.

30 квітня в центрі Києва стався конфлікт, у якому постраждав Найєм. За даними поліції, народний депутат їхав на власному автомобілі в напрямку Бесарабської площі. На дорозі його підрізав інший автомобіль, почалася сварка, під час якої один із незнайомців вдарив політика в обличчя.

Брат Мустафи Найєма Масі повідомив 1 травня, що депутата прооперували, у нього струс мозку й біль у спині.

Шевченківський районний суд Києва 2 травня відправив під домашній арешт до 30 червня трьох підозрюваних у нападі на народного депутата Мустафу Найєма. Цілодобово має перебувати вдома Магомед-Саліх Саїтов, а для Ахмеда Саїтова та Умолта Темербулатова суд обрав як запобіжний захід нічний домашній арешт, вони мають перебувати за місцем проживання з 23:00 до 6:00.

Усім трьом інкримінують «хуліганство, вчинене групою осіб».

5 травня у МВС повідомили, що в Азербайджані затримали четвертого підозрюваного Магомеда Саїтова, який вилетів до Баку через кілька годин після інциденту з Найємом.

6 травня заступник генерального прокурора Євген Єнін розповів, що ГПУ найближчими днями подасть запит про його екстрадицію до України.