Захист Лусваргі знову оголосив відвід суду

Захист бразильця Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в Україні в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації, знову оголосив відвід суду.

Адвокат Валентин Рибін заявив про це 7 травня на засіданні Павлоградського міськрайонного суду після того, як його підзахисному не змогли надати пам’ятку про права й обов'язки обвинуваченого його рідною, португальською, мовою.

Перекладач, присутня на засіданні, відмовилася робити переклад пам’ятки у письмовій формі, а на пропозицію суддів зробити такий переклад усно, захисник звинуватив суд в упередженому ставленні.

Прокурор заявив, що клопотання захисту є необґрунтованим.

Наразі судді пішли до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Це вже другий відвід колегії суддів, оголошений адвокатом. Перший – суд не задовольнив, але після цього захист оголосив відвід головуючій на засіданні, і це клопотання задовольнили.

7 травня суд проводить підготовче засідання в справі про участь Лусваргі у збройному конфлікті на Донбасі на боці підтримуваних Росією бойовиків.

Прокурор заявив, що має намір просити на цьому засіданні для Лусваргі запобіжний захід у вигляді арешту.

Журналісти Радіо Свобода наприкінці квітня знайшли Рафаеля Лусваргі у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату).

4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України. У СБУ пообіцяли перевірити діяльність бойовика в Києві.

У жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники Служби безпеки під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Через кілька місяців, у січні 2017 року, Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Рафаеля Лусваргі на новий розгляд через порушення територіальної підсудності.

У грудні йому змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання терміном на два місяці. Потім запобіжний захід не продовжили «у зв’язку із тривалістю розгляду судами питання про територіальну підсудність даного кримінального провадження».

15 лютого Верховний суд визначив територіальну підсудність кримінального провадження за Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.