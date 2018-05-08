Щонайменше двоє прокурорів дружать із підозрюваним у справі про напад – депутат Найєм

Депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм заявив 8 травня, що частина прокурорів Шевченківського району Києва мала дружні зв’язки з підозрюваним Магомед-Аміном Саїтовим, який утік одразу після інциденту 30 квітня.

«Завдяки нашій з вами пильності вдалося запобігти стовідсотковому зливу кримінальної справи. Ще в перший день, коли ми отримали витяг з реєстру досудових проваджень, виявилося, що ряд прокурорів Шевченківського району перебувають у тісному дружньому зв’язку зі підозрюваним-утікачем. Один є родичем їхнього партнера по бізнесу, а другий – уже після того, як отримав на руки нашу справу, – зустрічався з родичами втікача. Чому прокурори не заявили про існування конфлікту інтересів і не взяли самовідвід, гадаю, має розібратися кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури, куди ми обов’язково звернемося», – вказав Найєм у Facebook.

Депутат також розповів, чому поліція надала йому державну охорону.

«Упродовж п’яти останніх днів на мою офіційну електронну пошту від імені різних організацій регулярно надходять листи з вимогою вгамуватися, забрати заяву і т.п. Я не стану повторювати тут погрози собі і моїм родичам; оперативно визначити точно, від кого вони надходять, неможливо. Звичайно, ми передаємо всі ці матеріали слідству, але про всяк випадок мої адвокати і близькі наполягли звернутися по державну охорону, яку надала Національна поліція. До речі, по охорону звернувся не як депутат, а як звичайний громадянин в порядку статті 129 Кримінального кодексу», – написав Мустафа Найєм.

Шевченківський районний суд Києва 7 травня заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави щодо підозрюваного в нападі на народного депутата Мустафу Найєма, який утік до Азербайджану. Як повідомила прес-служба суду, термін чинності ухвали про тримання під вартою Магомед-Аміна Саїтова встановлено в межах терміну досудового розслідування тривалістю 56 днів, тобто до 1 липня 2018 року.

Його підозрюють у здійсненні хуліганських дій стосовно народного депутата України Мустафи-Масі Найєма за ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України.

Поліція надала народному депутатові від «Блоку Петра Порошенка» Мустафі Найєму охорону, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв. Раніше родичі депутата повідомляли, що тому надходять погрози у зв’язку з затриманням трьох із учасників нападу на нього.

А прокуратура Києва повідомила, що у справі про напад народного депутата Мустафу Найєма проведені всі першочергові слідчі та процесуальні дії.

Крім того, мовиться в повідомленні, у зв’язку із затриманням в Азербайджані підозрюваного в заподіянні тілесних ушкоджень народному депутатові прокуратура міста Києва готує клопотання про його екстрадицію в Україну.

5 травня в Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що в Азербайджані затримали підозрюваного у побитті народного депутата України Мустафи Найєма. У відомстві також заявили, що вже початі екстрадиційні процедури щодо 29-річного затриманого Магомеда-Аміна Саїтова.

Шевченківський районний суд Києва 2 травня відправив під домашній арешт до 30 червня інших трьох підозрюваних у нападі на депутата. Цілодобово має перебувати вдома Магомед-Саліх Саїтов, а для Ахмеда Саїтова та Умолта Темербулатова суд обрав як запобіжний захід нічний домашній арешт, вони мають перебувати за місцем проживання з 23:00 до 6:00.

Усім трьом особам інкримінують «хуліганство, вчинене групою осіб».

Конфлікт із участю Найєма стався в центрі Києва 30 квітня. За даними поліції, народний депутат їхав на власному автомобілі в напрямку Бессарабської площі. На дорозі його підрізав інший автомобіль, почалася сварка, під час якої один із незнайомців ударив політика в обличчя.