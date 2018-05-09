20-й саміт Україна – ЄС відбудеться влітку в Брюсселі – зустріч Порошенка і Туска

Президент України Петро Порошенко і президент Європейської ради Дональд Туск домовилися провести ювілейний 20-й саміт Україна – Європейський союз влітку 2018 року в Брюсселі. Про це повідомляє прес-служба президента України за підсумками зустрічі лідерів у Німеччині 9 травня.

За повідомленням, президент України поінформував президента Європейської ради про ситуацію на Донбасі, хід Операції об’єднаних сил й останні факти порушення російською стороною Мінських домовленостей. Крім того, Порошенко і Туск обговорили питання продовження і можливого посилення санкційного режиму проти Росії, а також хід реформ в Україні. Йшлося, зокрема, про створення антикорупційного суду, реформування системи національної безпеки, виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також про шляхи посилення допомоги з боку ЄС.

Раніше кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі повідомляв, що спільний саміт країн Європейського союзу та України може відбутися 9 липня в столиці Бельгії Брюсселі.

Попередній, 19-ий саміт відбувся в липні 2017 року в Києві. Він завершився без схвалення підсумкової заяви чи спільної декларації. Тоді Євросоюз відмовився включити в підсумковий документ положення про визнання європейських прагнень України.

Угорщина блокує зустрічі в рамках співпраці України з ЄС і НАТО. Відносини між Києвом та Будапештом загострилися у зв’язку з новим українським законом про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року. Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини (в Україні угорці живуть компактно переважно у Берегівському районі Закарпаття – ред.) у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.