Раді пропонують скасувати святковий день 9 травня

Верховній Раді пропонують перенести святковий неробочий день 9 травня на 8 травня.

Як йдеться в законопроекті №8342, пропонується 9 травня, День перемоги, пропонують виключити з переліку святкових і неробочих днів.

Замість 9 травня пропонується зробити неробочим 8 травня – День перемоги над нацизмом у Європі і День пам’яті та примирення.

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В Україні 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цю пам’ятну дату Верховна Рада України встановила 9 квітня 2015 року на реалізацію політики декомунізації. Раніше ця дата офіційно іменувалася Днем Перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років. Термін «Велика вітчизняна війна» використовували в колишньому СРСР, щоб підкреслити, що у війні 1941 – 1945 років громадяни захищали Радянський Союз як спільну вітчизну.

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