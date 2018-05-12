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12 Травень 2018, Київ 08:20
Новини | Суспільство

Фінал Євробачення: букмекери назвали фаворитів

Україну у фіналі «Євробачення-2018» представить співак Melovin

Представниця Кіпру Елені Фурейра з піснею Fuego має найвищі шанси перемогти на «Євробаченні-2018». Про це свідчать котирування букмекерів.

На думку букмекерських компаній William Hill та Betfair, до першої п’ятірки також мають увійти Ізраїль, Ірландія, Франція та Німеччина. Водночас Unibet вважає, що Норвегія та Швеція мають вищі шанси посісти п’яте місце, ніж Німеччина.

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Згідно з котируваннями William Hill, представник України Melovin з піснею Under The Ladder однаковою мірю з Австрією, Албанією, Великою Британією, Іспанією та Нідерландами претендує на 18 місце. Unibet прогнозує для українця 19 сходинку (разом з Іспанією та Нідерландами), а Betfair – 23-тю.

Фінал «Євробачення-2018» відбудеться 12 травня в столиці Португалії Лісабоні. Український співак Melovin виступить першим.

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