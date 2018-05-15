Антикорупційна прокуратура повідомила про підозру судді, яка вимагала 10 тисяч доларів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру судді Окружного адміністративного суду міста Києва, інформує 15 травня керівник САП Назар Холодницький, який і підписав підозру.

«У ході досудового розслідування установлено, що вказана особа хотіла отримати від представника позивача у адміністративній справі неправомірну вигоду за прийняття рішення на його користь у розмірі 10 тисяч доларів США та була викрита при отриманні першого «траншу» в сумі 2 тисяч доларів США», – нагадують у САП.

Прокурори скерували до Вищої ради правосуддя антикорупційною прокуратурою клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, також до Солом’янського районного суду міста Києва направили клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Злочин, у якому підозрюють суддю, передбачений ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»).